La F1 fa tappa a Suzuka, Leclerc “Possiamo ancora avere una grande stagione”

(GIAPPONE) (ITALPRESS) – La Formula 1 resta in Asia e fa(Giappone), per il terzo appuntamento del Mondiale 2025. Si tratta dell’edizione numero 39 della gara, tra quelle valide per il Campionato del Mondo, e la trentacinquesima a essere disputata sul tracciato di(quattro a Fuji). La Ferrari è chiamata alla reazione dopo la doppia squalifica a Shanghai e il deludente esordio a Melbourne. Unico acuto la Sprint Race del GP di Cina vinta da Lewis Hamilton, ma la Rossa dovrà andare a caccia di punti pesanti in una pista storicamente ostica. Sette le affermazioni complessive nel Sol Levante con la vittoria che manca da più di 20 anni (2004, Michael Schumacher).“Dobbiamo migliorare passo dopo passo.una, ma al momento non siamo veloci quanto la McLaren.