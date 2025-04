Unlimitednews.it - Miami sorprende Boston nella notte NBA, undicesima vittoria di fila per Oklahoma

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La sorpresa dellaNBA arriva dadoveconferma il buon momento e batte i campioni in carica. Gli Heat si impongono al TD Garden, regolando i Celtics 124-103 e conquistando la sestaconsecutiva, ma soprattutto un successo molto importante in chiave play-in. Tyler Herro sfiora la doppia doppia e mette a referto 25 punti e 9 assist, Bam Adebayo chiude con 21 punti, Pelle Laon con 16 e Alec Burks con 10, ma è fondamentale il contributo che arriva dalla panchina con i 19 punti di Anderson, i 13 di Mitchell (7 gli assist) e i 10 di Highsmith.ritrova il suo gioco solo nel terzo parziale, ma non è abbastanza per evitare il ko, come non lo sono i 24 punti e 9 rimbalzi di Jaylen Brown.E seallunga la propria serie positiva portandosi a quota 6 successi, sono ben 11 quelli della capolista della Western Conference.