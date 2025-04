Dayitalianews.com - Studentessa americana di 21 anni muore dopo aver mangiato un panino; si sospetta una tragica reazione allergica. Purtroppo inutili i soccorsi. E’ successo ieri pomeriggio a Roma

Uno shock anafilattico sospetto spezza la vita di una giovane in viaggio di studioUn episodio drammatico quello avvenuto neldiin zona Casilino, a: unadi soli 21è deceduta presumibilmente in seguito a una grave, insorta pococonsumato unin un locale di via Giovde Agostini.Un pranzo tra amiche si trasforma in tragediaLa giovane, ospite di un ostello situato lungo via Casilina, si trovava nella Capitale per un programma di studio e stava trascorrendo alcune ore con delle coetanee.essersi recata in un ristorante della zona per pranzare, ha accusato un malore subitoterminato il pasto. Le compagne, allarmate dal peggioramento delle sue condizioni, hanno prontamente allertato i