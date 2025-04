Modenatoday.it - Arpa e chitarra all'Hangar Rosso Tiepido con il duo ClaroScuro

Leggi su Modenatoday.it

Un nuovo appuntamento musicale è in arrivo domenica 6 aprile alle 17 presso l'di Modena (in via Emilia Est 1420/2) per un nuovo appuntamento della rassegna dei Concerti d'Oggi, organizzata da Amici della Musica di Modena. Ad esibirsi sarà il Duo, costituito da.