La serata della consegna dei diplomi al Teatro Mario Spina

Arezzo, 3 aprile 2025 – LadeialAldi Castiglion Fiorentino, venerdì 4 aprile alle ore 21, è in programma unaper celebrare i diplomati del 2024 e quelli che il diploma l’hanno conseguito nel 1974, esattamente cinquant’anni fa. Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con ladeiagli ex studenti dell’Isis “Giovanni da Castiglione”. I diplomati di oggi e quelli di ieri si ritrovano per una sera per celebrare l’impegno e la dedizione di tanti studenti e insegnanti che negli anni sono passati dalle aule del liceo di Castiglion Fiorentino. Allaparteciperanno anche il SindacoAgnelli e l’Assessore con delega all’Istruzione Stefania Franceschini, oltre al Presidente Sauro Tavarnesi e i professori.