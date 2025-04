Sololaroma.it - Pjanic doppio ex, da De Rossi al post Ranieri: “Roma con più stabilità della Juventus”

Manca sempre meno ad uncruciale per la stagione di entrambe, e non c’è solo Paulo Sergio a parlarne. A Il Tempo è intervenuto ilex Miralem, partendo anzitutto con un po’ di amarcord: “Il confronto che porto nel cuore? Quello dove ho segnato a Gigi (Buffon, ndr) su punizione. Vincemmo 2-1 con gol mio e di Dzeko. Fu all’iniziostagione ed era un momento importante per noi. Quando ho segnato lo stadio è esploso un momento indimenticabile. Ho passato circa 10 anni in Italia, il percorso più lungomia carriera e la scelta migliore che potessi fare”.E la maglia giallorossa non si scorda facilmente: “Ho pianto quando sono andato via daperché mi ero innamoratopiazza, sono stati 5 anni meravigliosi ma purtroppo non ho potuto vincere qualcosa come sognavo.