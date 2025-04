Anteprima24.it - Prorogata la mostra di Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiAltri cinque mesi per scoprire l’arte di(Biella, 1933) nelle sale della Gran Galleria delladi. La“Metawork –di”, che prende il nome dall’opera Metawork-United Portraits presentata per la prima volta proprio in occasione dell’esposizione inaugurata lo scorso 27 novembre, esplora attraverso oltre sessanta instzioni le riflessioni rivoluzionarie dell’artista su arte e società offrendo un viaggio nel concetto visionario di “metamorfosi” e “interconnessione”. Il museo del Ministero della Cultura, Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO, doveva ospitare “Metawork –di” fino al prossimo 30 giugno. Il grande successo di critica e di pubblico riscosso ha spinto, tuttavia, a prorogare ladell’interprete di questo protagonista dell’Arte Povera di ulteriori due mesi, fino al 1° settembre 2025.