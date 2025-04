Lapresse.it - Dazi, Cina: “Mossa Usa viola regole Wto, adotteremo contromisure”

L’imposizione dida parte degli Usa, inclusi quelli del 34% annunciati per la, “gravemente ledel Wto e mina il sistema commerciale multilaterale basato sulle”. Lo afferma un portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, come riferisce il Global Times. Il portavoce ha aggiunto che “lasi oppone fermamente alladegli Stati Uniti e adotterà risolutamente delleper salvaguardare i propri interessi”.: “Protezionismo non porta da nessuna parte”“Non c’è nessun vincitore in una guerra commerciale e il protezionismo non porta da nessuna parte“, ha aggiunto Jiakun. Pechino ha anche esortato gli Stati Uniti “a correggere immediatamente i propri errori e a risolvere le differenze commerciali con altri Paesi, inclusa la, in modo equo, rispettoso e reciprocamente vantaggioso”.