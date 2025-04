Anteprima24.it - Morte Cristina Pagliarulo, Bilotti (M5s): “Interrogazione al ministro della Salute per contribuire a ricerca verità”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho presentato un’parlamentare al, Orazio Schillaci, in relazione alla vicenda di, donna di 41 anni di Giffoni Valle Piana morta all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno nelle scorse settimane”. Lo annuncia la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna. “Un’parlamentare – aggiunge – che ho predisposto dopo aver appreso dai giornali che la magistratura ha ritenuto di aprire un’inchiesta, che ipotizza il reato di omicidio colposo per colpa medica, per fare luce sul decesso41enne. Secondo quanto riportano organi di informazione, vi sarebbero alcune persone indagate e, domani 4 aprile, si procederà con la riesumazionesalma e al successivo esame autoptico”. “Ho ritenuto di dover predisporre questo atto – spiega la parlamentare salernitana – per portare a conoscenza delquesta vicenda molto dolorosa per una famiglia che sta vivendo una tragedia indicibile”.