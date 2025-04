Inter-news.it - Bastoni esalta Pintus: «È il Messi dei preparatori. Ci sono i livelli!»

Leggi su Inter-news.it

Alessandrosi è espresso sul tema della preparazione seguita dall’Inter in vista di una sfida. Il difensore italiano ha elogiato Antonio, indicandolo come il migliore in circolazione.IL COMMENTO – Alessandrosi è pronunciato, nel corso dell’intervista rilasciata al Podcast Supernova di Alessandro Cattelan (qui trovate la prima parte), anche sul tema delle strategie adottate dall’Inter in preparazione di una sfida. Di seguito il suo commento: «Oggi le squadremolto più preparate. La tattica, da adottare poi in una partita, la prepariamo in allenamento. Abbiamo delle calibrazioni, svolgiamo tante sedute video con cui analizziamo quello che facciamo noi e quello che fanno gli altri. A livello di lavoro, la nostra intensità è la stessa a prescindere dall’avversario affrontato.