Juventusnews24.com - Juventus, la Vecchia Signora è sempre più giovane: nessun’altra squadra fa giocare più Under 21 in Serie A. Il confronto con Inter e Napoli è clamoroso

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, lapiù: il dato sugli21 e il minutaggio dei vari bianconeri in stagioneLa Juve èpiù. La linea verde dei bianconeri èpiù rigogliosa come si può vedere anche dal fatto che lasia laad aver impiegato maggiormente21 in questaA: ben 5464 minuti.Yildiz guida con 1969 minuti seguito da Savona, titolarissimo con Thiago Motta, che ha totalizzato 1409 minuti. Chiude il podio Mbangula con 695 minuti e Conceicao con 633. A questi si aggiungono Renato Veiga, Rouhi e Alberto Costa. Ilnon ha mai fattoun21 in questa stagione mentre l’solo per 10 minuti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.Leggi sunews24.com