Malta e Gozo alla Milano Design Week

- Le isole didal 7 al 13 aprile saranno protagoniste al Fuorisalone nell'ambito di Opendoor, evento dedicato all’outdoor che si terrà nei Chiostri di San Barnaba a. Per tutta la settimana, nell’area dedicata a, verranno proposti workshop gratuiti con possibilità di creare i propri sali da bagno, profumati con erbe raccolte sull’isola di: il timo maltese (Saghtar), conosciuto per la sua forte fragranza e le sue proprietà antibatteriche; la melissa (Melisa) inconfondibile per il suo profumo rinfrescante di agrumi e dagli effetti calmanti; le foglie di alloro (Rand), che vengono spesso utilizzate per le loro qualità aromatiche e rilassanti. E' previsto un appuntamento al giorno da martedì 8 a venerdì 11 aprile e doppio appuntamento sabato 12 e domenica 13.