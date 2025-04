Dazi De Guindos Bce | meno crescita e effetti bivalenti su prezzi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 apr. (askanews) – “Una escalation delle tensioni commerciali potrebbe vedere l’euro deprezzarsi” (esattamente l’opposto di quanto avvenuto nelle ultime ore) “e i costi delle importazioni aumentare”, mentre in Europa “le spese su difesa e infrastrutture potrebbero far salire l’inflazione tramite la domanda aggregata”. Lo ha affermato il vicepresidente della Bce, Luis deintervenendo ad Amsterdam a una conferenza organizzata dall’International Federation of Accountants Chief Executives Forum. Secondo l’esponente della Bce dalla situazione attuale potrebbero risultare spinte contrapposto per le prospettive di inflazione. L’intervento del banchiere centrale avviene all’indomani degli annunci da parte della amministrazione Trump suicommerciali. “Le tensioni geopolitiche possono anche portare a maggiore inflazione, danneggiando il commercio internazionale, ad aumenti suidelle materie prime e sui costi dell’energia”, ha aggiunto.