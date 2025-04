Lanazione.it - Domenica 6 aprile alle 17 alla Libreria Feltrinelli di Arezzo al via la rassegna “Temi del Nostro tempo”

, 317diprende il via ladel” con la lezione di storia dell’arte della Prof.sa Raffaella Arpiani dal titolo “Notte di luna con Van Gogh”. La bellezza dell’arte ci attira come una calamita. Spesso, però, quando ci accostiamoopere cercando di afferrarne il senso, corriamo il rischio di sentirci scoraggiati e inadeguati, nella convinzione di non avere sufficienti strumenti di comprensione. E se invece non fosse necessaria la competenza di uno storico dell’arte per coglierne i messaggi? Se osservando la Venere di Milo, un quadro di Manet, Caravaggio o Van Gogh potessimo imparare non solo qualcosa di loro, ma qualcosa di noi? Se dai dipinti, dsculture, dstorie stesse degli artisti che li hanno creati potessimo apprendere i segreti del complicato mestiere di vivere? A partire da sedici capolavori e dai vissuti dei relativi maestri, Raffaella Arpiani ci coinvolge in un gioco di sguardi che fa emergere lati inesplorati di noi.