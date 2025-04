Ilgiorno.it - Parabiago, atti vandalici all’Itet Maggiolini: scuola chiusa per motivi di sicurezza

(Milano), 3 aprile 2025 – Nella notte tra il 2 e il 3 aprile, l’Itet “G.” è stato preso di mira dache hanno causato danni tali da compromettere ladell’istituto. Per questo motivo, nella mnata di oggi la dirigente scolastica Donatella Capobianco ha comunicato ufficialmente la sospensione dellevità didche, non potendo garantire lo svolgimento delle lezioni in condizioni adeguate. Il personale scolastico, giunto nelle prime ore della mnata, si è trovato di fronte a uno scenario preoccupante: danni strutturali e segni evidenti di incursioni notturne hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. In particolare, sembra che siano state allagate alcune aule.