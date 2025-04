Romadailynews.it - Cina: lancia con successo nuovo satellite

Leggi su Romadailynews.it

Laoggi ha inviato nello spazio undal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Il, il Tianping-3A 02, e’ statoto alle 10:12 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-6 ed e’ entrato connell’orbita prestabilita. Sara’ utilizzato principalmente per la calibrazione delle apparecchiature radar a terra e per la misurazione della sezione radar equivalente (RCS). Sosterra’ gli esperimenti di imaging per le apparecchiature ottiche a terra e i test di monitoraggio dell’ambiente spaziale a bassa orbita, fornendo anche servizi di misurazione dell’ambiente atmosferico spaziale e di correzione dei modelli di previsione orbitale. Il lancio segna la 568ma missione di volo della serie di razzi vettore Long March.