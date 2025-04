Chiccheinformatiche.com - Perché non è possibile eliminare il nuovo tasto di WhatsApp?

Recentemente, gli utenti dihanno notato l’apparizione di unelemento nell’interfaccia dell’applicazione: un piccolo cerchio blu situato nell’angolo inferiore destro della schermata principale. Questo simbolo rappresenta l’accesso a Meta AI, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Meta. Cliccando su questo cerchio, si apre una chat interattiva con Llama 3.2, l’ultima versione del modello linguistico avanzato di Meta.Cos’è Meta AI e Come Funziona?Meta AI è un assistente virtuale integrato inche utilizza il modello Llama 3.2 per fornire risposte immediate e interagire con gli utenti. Questa funzionalità permette di porre domande, ottenere informazioni e ricevere assistenza direttamente all’interno dell’applicazione, senza la necessità di utilizzare servizi esterni.