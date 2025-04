Ilfattoquotidiano.it - Dazi, l’auto schiva la doppia imposizione. Ma gli industriali tedeschi avvisano: “Impatto enorme”

Per il settore auto e componentistica non è andata bene ma poteva andare anche peggio. Si temeva addirittura unain cui idel 20% annunciati ieri su tutti i prodotti europei si sarebbero sommati a quelli del 25% già previsti per l’import di vetture da qualsiasi paese del mondo, portando la tariffa finale al 45%. I titoli azionari dei produttori europei, per ora, tengono, con lievi perdite o modesti guadagni. Questo scenario catastrofico è stato scongiurato ma le misure della Casa Bianca sono comunque una mazzata per un comparto già in difficoltà.Questo non è “America first”, questo è “America alone”, ha affermato la presidente dell’Industria deltedesca, Hildegard Mueller. La mossa di Trump, “segna un cambiamento fondamentale nella politica commerciale. Questo protezionismo vedrà solo perdenti“, ha aggiunto.