Lettera43.it - Come sta Nanni Moretti, operato per infarto: prognosi riservata

Leggi su Lettera43.it

è in condizioni «serie, ma stabili» e la suaresta. L’attore e regista 71enne è ricoverato in terapia intensiva cardiologica all’ospedale San Camillo di Roma, dove nella serata del 2 aprile era stato trasportato d’urgenza eper un. Era atteso alla prima del film L’attachement di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi, ma l’impegno era stato già in un primo momento annullato in quanto «non si sentiva bene». Tanta la paura sui social, con i fan che hanno dedicato un pensiero e un augurio di pronta guarigione. Un messaggio anche da Alice Rohrwacher, premiata durante il ricevimento a Palazzo Farnese in occasione dell’inaugurazione del festival Rendez-vous ospitato proprio al cinema Nuovo Sacher: «Volevo esprimere il pensiero di noi tutti di calda vicinanza a».