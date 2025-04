Prezzi più alti meno lavoro e mutui più costosi | quali sono gli effetti peggiori dei dazi di Trump

Leggi su Open.online

Che effetto avranno iannunciati ieri da Donald? Ci vorranno alcuni mesi per avere una risposta definitiva. Ma in queste ore gli esperti ragionano non solo sulle conseguenze a livello macroeconomico, ma anche suglidiretti nelle tasche di ciascuno di noi. L’idea di quelli chedefinisce «reciproci» è azzerare il deficit commerciale degli Usa con i Paesi colpiti, spiega l’ufficio esecutivo della presidenza americana. In pratica, riportare la spesa degli americani negli Usa, per evitare che a beneficiare di quel denaro siano altre parti del mondo. Il valore deiapplicati a ciascun settore e a ciascun Paese, è calcolato a partire dalla quantità di scambi con gli Usa, tenendo in considerazione domanda, offerta, e differenze di prezzo. Come funzionano ireciproci diIl tutto rientra in una formula da cui risulta la tariffa che dovrebbe equilibrare gli scambi.