Ilgiorno.it - Desio, cadavere decapitato lungo la massicciata ferroviaria: indaga la Polfer

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 aprile 2025 – Macabro ritrovamento questa mattina, giovedì 3 aprile,la. Verso le 6 di mattina è stata segnalata la presenza di un corpo senza vita, straziato e, probabilmente in seguito all’impatto con più treni. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia cittadina, che hanno effettuato i primi rilievi in un caso la cui competenza passa comunque allalombarda. Saranno gli agenti della poliziaad accertare dinamiche e causa del tragico episodio, anche se al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto estremo. Presenti in via San Giuseppe anche i soccorritori, ai quali non è restato altro che riconoscere il decesso. I resti appartengono a una donna, di età ancora sconosciuta. Le procedure di identificazione sono state rese difficili dalle condizioni del, praticamente irriconoscibile a causa delle numerose ferite e dal tragico particolare dell’assenza del capo, staccatosi in seguito al violentissimo impatto.