L'illusione dei dazi di Trump, una nuova tassa (anche) sui consumatori americani

Unacortina è calata sul mondo, non è di ferro ma di dollari. Nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile è andata in scena nel cortile delle rose della Casa Bianca, in diretta televisiva, una delle più grandi mistificazioni politiche e una delle peggiori manipolazioni economiche che si ricordino. Donaldha imposto unasuiraccontando loro che così avrebbe ridotto le tasse. Ha aperto una guerra economica mondiale che finirà per colpiregli Stati Uniti offrendo alla Cina il vantaggio di presentarsi come una “benevola” alternativa per i paesi penalizzati, non solo quelli del “sud globale”, ma potenzialmente di quell’Europa “che ci ha sempre derubato”, ha proclamato il presidente inaugurando così “unaera di protezionismo” persino peggiore di quella degli anni ’30, ha scritto in un editoriale il Wall Street Journal.