Macabro ritrovamento sui binari a Desio | il cadavere di una donna rinvenuto all’alba

Un tragicoha scosso la stazione ferroviaria di, in provincia di Monza e Brianza, nella mattina di giovedì 3 aprile. Intorno alle ore 6:00, ildi unaè statosui, in condizioni tali da rendere inizialmente difficoltosa la sua identificazione. Il corpo, dilaniato e decapitato, sarebbe stato travolto da uno o più treni.Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, ma resta ancora da chiarire se si sia trattato di un incidente, un gesto estremo o di altre circostanze.Indagini in corso per ricostruire la dinamicaL’allarme è scattato pochi minuti dopo le 6:00, attivando la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che ha inviato un’ambulanza e un’automedica sul luogo della tragedia.