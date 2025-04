Internews24.com - Ranocchia: «L’Inter saprà gestire bene i prossimi mesi! Il ritorno è tutto da giocare. Ecco chi sarebbe servito contro il Milan…»

di Redazione: «! Ildachiieri.» Le parole dell’ex difensoreNegli studi di Pressing, l’ex difensore nerazzurro, Andrea, ha parlato cosi del derby tra Milan e Inter:LE PAROLE– «devebenissimo idue. Il derby si gioca tra 22 giorni, maha due partite in più col Bayern. Incideranno anche queste. Finora Inzaghi ha gestito benissimo il gruppo, ma ora arriva la parte finale che è quella che conta. Calhanoglu? Fortissimo, ci ha abituato a questi gol. Ha un grande piede. Per me nel suo ruolo è tra i migliori al mondo.ha fatto qualcosina in più, il derby dida. Il gruppo è forte, si vede e si percepisce. Anche se il Milan ha fatto una buona partita, l’ha preparataaspettando e ripartendo con Theo, Leao e Walker, con gamba per ripartire.