F1, George Russell: "Impossibile fare meglio nelle prime due gare. Ferrari e Red Bull miglioreranno"

si sta rivelando uno dei piloti più competitivi e solidi in questa prima fase della stagione, dopo essere salito sul podio sia in Australia che in Cina. L’inglese della Mercedes si trova al terzo posto della classifica generale nel Mondiale a soli 9 punti dal leader Lando Norris, a -1 dal quattro volte iridato della RedMax Verstappen e a +1 su Oscar Piastri.“Leduesono state grandiose, due podi, non potevamo sperare di. Dobbiamo però anche essere realisti. Siamo solo a duedi una lunga stagione e non credo che lae forse anche la Redabbiano ancora massimizzato il loro potenziale. Quindi non vogliamo farci prendere la mano pensando che questi risultati siano possibili settimana dopo settimana. Ma sappiamo sicuramente che, semo il miglior lavoro possibile in base alle nostre capacità, saremo lì nella mischia“, dichiara il nativo di King’s Lynn in conferenza stampa.