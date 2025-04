Trentotoday.it - Giovane trovata morta nel bed and breakfast

Leggi su Trentotoday.it

Sono tanti i punti da chiarire intorno al macabro ritrovamento, quello di una ragazza di 30 anni priva di vita, avvenuto nelle scorse ore in un bed anddi via Portici a Merano. A fare la drammatica scoperta è stato il fidanzato della, che non riusciva a contattarla.