Internews24.com - Milan Inter, malissimo Frattesi, bocciato il centrocampista! Le pagelle dei quotidiani

Leggi su Internews24.com

di Redazioneil! Ledeisulla prestazione del giocatore nerazzurroPareggio per 1-1 tra, in questo primo atto della semifinale di Coppa Italia, in attesa del ritorno in programma il 23 aprile. Gara equilibrata nel primo tempo, mentre nel secondo i nerazzurri non iniziano bene e subiscono gol da Abraham. Ci pensa poi Calhanoglu, con un missile dal limite dall’area a mettere in pari il risultato. Serata da dimenticare per Davide, il peggiore in campo nelle fila nerazzurre. Ecco isulla prestazione delGAZZETTA DELLO SPORT 4.5– «Avvio addormentato, Inzaghi prova ripetutamente a svegliarlo. Sbaglia tanto, scelte ed esecuzioni. Troppo morbido a contrasto sul gol di Abraham»CORRIERE DELLO SPORT 5- «Per eccesso di frenesia prende qualche decisione non proprio corretta nell’ultimo passaggio.