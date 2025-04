It.insideover.com - L’Europa confusa di fronte ai dazi di Trump: erano attesi ma l’Ue non era pronta

L’Unione Europea è stata colpita dauniversali al 20% da parte degli Stati Uniti del presidente Donalde ha atteso, preoccupata, quello che a Washington hanno definito il “Liberation Day”. Dopo gli schiaffi ricevuti dal vicepresidente americano J.D. Vance alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco circa la presunta ridotta cultura democratica dei Paesi europei, e dopo l’esclusione da parte didei Paesi europei dalle trattative di pace con la Russia sull’Ucraina,subisce una prevedibile offensiva commerciale con cui The Donald mette in discussione quella che è da decenni la più solida, duratura, integrata e mutualmente profittevole relazione economica tra due blocchi che la storia umana abbia mai costruito.I: e ora?Si può discutere a lungo sul fatto che il protezionismo dinasca, come dichiarato, per ragioni di sicurezza nazionale, sulla possibilità che abbia successo il tentativo del Presidente di spingere con le tariffe le imprese del mondo a investire nell’industria americana, sui risvolti macroeconomici della mossa.