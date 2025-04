Panorama.it - Cambio al vertice per Mbda Italia

Leggi su Panorama.it

Nuovoalper. Dal primo aprile il ruolo di direttore esecutivo, vendite e sviluppo torna a essere ricoperto da Lorenzo Mariani che succede a Giovanni Soccodato. Il managerno, che riporterà direttamente al Ceo della multinazionale Eric Béranger, entra anche a far parte del Comitato esecutivo diassumendo il ruolo di Managing Director di. Nel suo ruolo Mariani sarà a capo di un team integrato e multinazionale, con la responsabilità di generare ordini a supporto della performance a lungo termine dell’azienda, di recepire le esigenze operative dei clienti e sviluppare le soluzioni più efficaci per soddisfare i requisiti operativi presenti e futuri. Come numero uno diMariani sarà il rappresentante legale del Gruppo ine in questa veste assicurerà relazioni dirette con i clienti e gli operatorini, così come con la comunità industriale.