Orsolini gol richiamo per Spalletti e le big | ha già scelto il futuro

Riccardovive un momento magico e spera in una chiamata di: intanto ha giàil suoSe si vuole mettere il dito nella piaga di una Juventus che con il Genoa ha dato il primo, timido segnale di risveglio, si potrebbe ricordare come era il 30 gennaio quando la dirigenza bianconera (era tutta diversa da questa, va detto) acquistò a titolo definitivo dall’Ascoli un ragazzotto promettente, appena diventato ventenne: era Riccardo, mancino naturale, tecnico, veloce, un po’ centrocampista avanzato e un po’ attaccante. La maglia della Juventusnon la ha mai vista: prestito all’Atalanta, prestito al Bologna ed decollo. Già, Orsonaldo (gustatevelo quando prepara le punizioni con la postura a gambe piantate e larghe come CR7) oggi fa le fortune di Vincenzo Italiano e dei rossoblù che lottano per migliorare la Storia già scritta un anno fa con Thiago Motta.