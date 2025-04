Mistermovie.it - Mister Movie | Come sta Andrea Pucci: malore improvviso, stop al tour e date rimandate

Il noto comicoha vissuto momenti di apprensione a seguito di unche lo ha colpito poco prima di salire sul palco del Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. L'artista si è trovato costretto ad annullare all'ultimo minuto la performance del suo spettacolo "30 anni e non sentirli", comunicando direttamente al pubblico la sua impossibilità a procedere a causa delle precarie condizioni di salute. L'intervento di personale sanitario sul posto ha ulteriormente evidenziato la serietà della situazione occorsa poco prima dell'inizio dell'evento.sta: Necessari ulteriori controlli mediciAttraverso un videomessaggio diffuso sui suoi canali social, lo stessoha aggiornato i suoi sostenitori sulle sue condizioni attuali. Con un tono insolitamente serio, il comico ha confermato di non sentirsi al meglio ("oggettivamente non sto benissimo") e ha spiegato la necessità di sottoporsi a ulteriori accertamenti medici dopo essere rientrato a Milano.