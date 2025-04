Lettera43.it - Perché la Russia non fa parte dei Paesi colpiti dai dazi Usa

Donald Trump ha annunciato la nuova politica deidoganali reciproci Usa che colpiranno numerosi: tariffe minime del 10 per cento su tutti i beni importati oppure – per i 60 «più cattivi» («worst offenders») – un’aliquota pari alla metà di quella subita. I prodotti Ue, ad esempio, saranno tassati del 20 per cento, quelli cinesi del 34 per cento e quelli cambogiani, addirittura, del 49 per cento. Nella lista deimessi nel mirino da Trump c’è un grande assente: la.President Trump announces new tariff rates pic.twitter.com/79TOEumA5g— Sean Spicer (@seanspicer) April 2, 2025La Casa Bianca: «esclusale sanzioni precludono già uno scambio commerciale significativo»Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato ad Axios che laè stata esclusa«le sanzioni americane precludono già qualsiasi scambio commerciale significativo».