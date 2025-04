Sport.quotidiano.net - La Cremonese sfida la Reggiana dell’ex Dionigi: tre punti per restare in scia playoff

Cremona, 3 aprile 2025 – Lache fatica più con le piccole che con grandi è chiamata a superare un delicato esame di maturità nell’anticipo in casa della pericolante. La squadra di mister Stroppa, alla ricerca di continuità, deve affrontare la classica partita, ricca di insidie, nella quale si ha tutto da perdere e poco da guadagnare. Servono treper continuare ad inseguire lo Spezia e il terzo posto che potrebbe rivelarsi determinante in chiave. I granata, infatti, non vincono dalla gara del 26 gennaio con il Palermo e nei giorni scorsi, dopo la pesante sconfitta nel sentito derby con il Sassuolo, hanno provveduto all’avvicendamento in panchina tra William Viali e Davide. L’ex all’esordio Il nuovo tecnico, ex allenatore dellatra l’altro, ha dunque avuto a disposizione pochissimo tempo per cercare di ricaricare gli emiliani (che hanno tesserato lo svincolato Mattia Destro, attaccante di sicura esperienza, ma fermo ormai da inizio stagione).