I Lions a favore di Caritas Firenze. Donati 1200 prodotti dolciari

, 3 aprile 2025 - Un’importante iniziativa di solidarietà ha raggiunto ladiin occasione della Santa Pasqua. IlClubPalazzo Vecchio e il Biscottificio Belli di Calenzano hanno donato, destinati a mense, centri d’ascolto e al progetto “Perché Niente Vada Perduto”. Un’azione concreta che, come sottolinea il direttore dellaMarzio Mori, aiuta a portare speranza e sostegno a tante persone in difficoltà. I biscottiverranno distribuiti nei vari presìdi cittadini, uniti simbolicamente dal messaggio di vicinanza e generosità che i volontari e i promotori dell’iniziativa vogliono trasmettere. Il progetto “Perché Niente Vada Perduto” dellaDiocesana, realizzato in collaborazione con la Fondazione, si impegna fin dal 2016 a contrastare lo spreco alimentare raccogliendo cibo da mense scolastiche e aziendali, dal mercato ortofrutticolo e dalla grande distribuzione.