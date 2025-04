Messinatoday.it - Isole minori, Schifani preoccupato per il "caro traghetti"

Leggi su Messinatoday.it

"Desidero esprimere la mia forte preoccupazione per l'aumento indiscriminato del costo dei trasporti marittimi per le, in particolare per quanto riguarda i collegamenti sovvenzionati dallo Stato, nell'ambito di un'intesa con le compagnie di navigazione. Questa situazione incide.