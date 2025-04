Giallo per la morte di un 37enne di Certaldo | pm dispone l’autopsia

Leggi su Corrieretoscano.it

per ladi undi, avvenuta nei giorni scorsi. La circostanza del fatto, ma soprattutto le ferite rinvenute sul corpo dell’uomo, nato a Poggibonsi e residente a, hanno convinto l’autorità giudiziaria a disporre nuovi accertamenti. Il pubblico ministero della procura di Firenze, Leopoldo De Gregorio, ha, infatti ordinato. A trovare ilprivo di vita sarebbero stati i parenti. L’uomo non rispondeva alle telefonate e così i familiari sono andati nella sua casa e hanno fatto la tragica scoperta. In un primo momento tutto faceva ipotizzare a un suicidio, effettuato infliggendosi vari colpi di fendente sul corpo.Tuttavia le numerose ferite con un coltello e soprattutto il fatto che i tagli fossero presenti un po’ in tutto il corpo, sulle braccia, sulle gambe e anche il busto, hanno convinto gli inquirenti a rivalutare l’ipotesi iniziale e fare ulteriori accertamenti.