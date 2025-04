Dayitalianews.com - Roma, studentessa 21enne mangia un panino e muore all’improvviso: indagini in corso

Leggi su Dayitalianews.com

Un semplice pranzo tra amiche si è trasformato in tragedia: una giovanestatunitense di 21 anni, in Erasmus a, è deceduta nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile dopo aver accusato un malore mentre consumava unin un ristorante della zona Casilina.Un arresto anafilattico fataleSecondo quanto riportato daToday, la ragazza stavando in compagnia delle sue amiche quando ha improvvisamente iniziato a sentirsi male. Le cause del malore sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta che la giovane, nota per essere soggetta ad allergie, abbia subito uno shock anafilattico.Intervento immediato dei soccorsi, ma nessun esito positivoLa ragazza, che alloggiava in una struttura riservata a studenti americani in Italia, è stata immediatamente soccorsa.