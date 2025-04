Ilrestodelcarlino.it - Baby bullo accoltella barista al braccio, 16enne denunciato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 3 aprile 2025 - Ha ferito unalcon una coltellata provocandogli lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. Per questo motivo un minorenne di 16 anni, senza fissa dimora, è statodai carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate. Il tutto è accaduto l'altro giorno quando tra ile il sedicenne, frequentatore abituale del bar, è scattata una lite per futili motivi, motivo per cui la vittima ha intimato al minorenne di uscire dal locale. Una volta arrivato sulla soglia del pubblico esercizio, il ragazzo ha tirato fuori il coltello e ha ferito ilalprovocandogli una ferita al gomito. Allertati dalla vittima, sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Reggio Emilia di Corso Cairoli, che a loro volta hanno allertato i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.