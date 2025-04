Movieplayer.it - Dragon Trainer 2, svelata l'uscita del sequel del reboot live action

L'adattamentodel successo di DreamWorks Animation,, non è ancora uscito (arriverà nelle sale il 13 giugno), ma lo studio ne è così entusiasta che ha dato il via libera a un, annunciando già una data. Il mondo dista per espandersi ulteriormente: non è ancora uscito il primo capitolo della saga che è stato già annunciato ilper l'11 giugno 2027, come svelato durante la presentazione degli Universal al CinemaCon. Ildi2 arriva nel 2027 Il regista, sceneggiatore e produttore Dean DeBlois, già responsabile del successo globale della trilogia animata - che ha incassato complessivamente 1,65 miliardi di dollari e raccolto quattro nomination agli Oscar - si prepara a tornare alla ribalta con questa nuova impresa cinematografica.