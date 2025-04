Ilveggente.it - Pronostico Augsburg-Bayern Monaco: derby pieno di insidie per la capolista

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.La risposta del, dopo che il Leverkusen nell’anticipo si era portato minacciosamente a -3, non si è fatta attendere. Pur con qualche difficoltà di troppo, i bavaresi sabato scorso hanno subito ripristinato le distanze nei confronti dei campioni di Germania in carica, battendo 3-2 il St. Pauli all’Allianz Arena e tornando a +6 su quella che ormai da diverse settimane è rimasta la sua unica inseguitrice.diper la(Ansa) – Ilveggente.itI grandi protagonisti del successo sul club di Amburgo sono stati Sané, autore di una doppietta, e Kane: con il gol rifilato ai marroni l’attaccante inglese ha segnato contro tutte le 19 squadre che ha affrontato finora in Bundesliga.