Oasport.it - NASCAR, tra presente e passato al Darlington Raceway

Da Martinsville laCup Series si sposta in quel diper una nuova competizione per quanto riguarda la regular season. Tutto è pronto per l’ottavo atto dei ventisei previsti prima del ‘Round of 16’ dei Playoffs che inizieranno a settembre proprio dal leggendario impianto che sorge nello Stato del South Carolina.Sono 293 i giri complessivi per l’evento di domenica che come accaduto negli ultimi anni celebrerà la lunga storia dellacon il ‘Throwback Weekend’. Ogni team porterà in azione delle livree speciali al fine di celebrare la lunghissima storia della.Joey Logano (2022), William Byron (2023) e Brad Keselowski (2024) sono i piloti in pista presenti nell’albo d’oro di una competizione che è stata riproposta nel 2020 dopo una breve pausa. Il catino dirappresentò un passaggio significativo nella stagione citata segnando la ripresa delle attività dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria COVID-19.