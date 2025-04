Oasport.it - F1, finalmente un “alba rossa” nel GP del Giappone, oppure proseguirà l’eclisse Ferrari?

La Formula 1 sta per vivere il terzo GP della stagione 2025. Domenica 6 aprile, a Suzuka, si correrà il Gran Premio del. Si arriva nell’arcipelago nipponico dopo un avvio che non ha rispettato le attese della vigilia. O meglio, non lo ha fatto pienamente.Tutti si attendevano un duello al vertice tra McLaren e. Invece, tra l’Australia e la Cina, la Scuderia di Maranello è clamorosamente mancata. L’episodio della doppia squalifica di Shanghai, una figuraccia senza precedenti nella storia della F1, ha rappresentato la sublimazione di una autentica “falsa partenza”.Viceversa, il team di Woking ha raccolto a piene mani, imponendosi in ambedue i Gran Premi domenicali. Le Rosse hanno dovuto accontentarsi della vittoria nella Sprint cinese. Una sorta di “brodino” in uno scenario dominato dalla struttura britannica.