Ilfattoquotidiano.it - “Metteva il sedere in faccia a mio marito”: Eleonora Abbagnato racconta la scenata gelosia nei confronti di Diletta Leotta (che non viene citata)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella puntata di lunedì 30 marzo di “Obbligo o verità“, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha messo a dura provae ilFederico Balzaretti. “Qual è la lite più assurda che avete avuto? Vorrei i dettagli”, ha chiesto la Marcuzzi. La ballerina ha risposto con sicurezza: “Di, sì, mia”. Senza mai citare esplicitamente la persona che ha scatenato in lei questa reazione, tutti gli indizi sembrano portare a un nome: quello di.“Quando Federico Balzaretti lavorava in TV con una bella ragazza ero molto gelosa“, ha proseguito l’étoile, cercando di sottrarsi alla curiosità dei presenti. Poi, però, si è lasciata andare a una confessione senza filtri, esclamando: “Gliil culo in, scusa eh!”. Lo stupore era palpabile, e le domande non si sono fatte attendere.