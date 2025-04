Quifinanza.it - La pensione italiana all’estero conviene? Numeri in calo

Fino a qualche anno fa, l’idea di piantare radici in un altro Paese europeo al termine della carriera lavorativa sembrava la soluzione ideale per molti italiani in. Una via d’uscita elegante dalle storture del sistema, accompagnata da qualche vantaggio fiscale e un clima meno nevrotico. Ma le cose stanno cambiando.I dati diffusi da Acli, in collaborazione con l’Università di Camerino e l’Inps, mostrano che solo il 2,2% degli assegni previdenziali italianivarca i confini nazionali, e che a farlo sono perlopiù donne (52,3%), spesso in coppia e non ancora alle prese con le fragilità della terza età. Una generazione di pensionati più dinamica che in passato, ma che oggi sembra pensarci due volte prima di fare le valigie.Dove vanno i pensionati italiani: le mete più sceltePer un certo periodo, alcune destinazioni avevano saputo vendersi bene: fiscalità accomodante, prezzi contenuti e un sole generoso avevano trasformato l’Albania, Malta e il Portogallo in calamite per assegni previdenziali con il trolley.