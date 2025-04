Ilgiorno.it - Monza, camion carico di rifiuti edili: scattano denuncia e sequestro del mezzo

Leggi su Ilgiorno.it

Girava con il cassone pieno zeppo di. Impossibile non dare nell’occhio. E infatti l'azione di contrasto al traffico diè finita coldell'autocarro e ladi due persone da parte della polizia locale. I fatti risalgono alla mattinata di ieri: durante un ordinario controllo di polizia stradale intorno alle 10 in via Azzone Visconti aè stato fermato per un controllo un autocarro cassonato nel cui vano era evidente la presenza di un cospicuo quantitativo die macerie. Il conducente del veicolo, straniero regolare sul territorio e in possesso di regolare patente di guida, non aveva il formulario di identificazione; il veicolo e l'impresa sua proprietaria, peraltro, non risultavano autorizzati al trasportoin quanto non iscritta nell'apposito registro.