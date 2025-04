Iodonna.it - Tailleur pantalone con cravatta, pumps rosa, hairstyle raccolto con finish wet. L'attrice da poco 61enne ruba la scena a tutte le star presenti all'evento

Leggi su Iodonna.it

Dopo il lungo inverno con la chioma sciolta sulle spalle, Juliette Binoche inaugura la bella stagione con un hair look ultra minimalista. Unwet in stile ballerina, che abbinato al completodi Gucci assume un’aura squisitamente garçonne. Juliette Binoche, regina dello stile chic ed elegante X Juliette Binoche all’Gucci The Art of SilkLo scorso 9 marzo, la protagonista di Il danno e Film Blu ha compiuto 61 anni ed è sempre più splendida e carismatica.