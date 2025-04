Amica.it - Kate Middleton bambina canta nella recita scolastica: il video vintage che sorprende

Leggi su Amica.it

Diè stato detto molto. E anche mostrato molto. Immagini di lei con William, con i figli, con i genitori. Scatti realizzati di recente o, in alcuni casi, tanti anni fa come l’iconica foto della principessa da, in Giordania, insieme alla famiglia.: ilinedito mentreMa se le fotografie della futura regina scattate negli Anni 80 hanno fatto il giro del web, c’è unche ha come protagonistache è abbastanza inedito. Circolato poco in rete, mostra la ex commoner in una versione praticamente mai vista: quella di attrice a teatro.Il filmato, disponibile su Instagram, risale al 1993 e mostraa undici anni mentre si esibisce in una