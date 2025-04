Napolipiu.com - Napoli, pronto l’aumento del monte ingaggi. Le cifre

La sfida contro il Bologna non è soltanto un crocevia nella corsa scudetto. Per il Napoli, lunedì sera al "Dall'Ara", si giocherà anche una partita fondamentale sul piano economico. Il ritorno in Champions League, sempre più vicino, rappresenterebbe una vera svolta per il futuro del club: in ballo, infatti, ci sono tra i 60 e i 90 milioni di euro tra premi UEFA, incassi da stadio e sponsor.Come evidenziato da Il Mattino, la qualificazione alla massima competizione europea garantirebbe al club partenopeo un margine di manovra decisamente più ampio. Un dettaglio non secondario, soprattutto in vista delle richieste di Antonio Conte, che ha chiesto un robusto rafforzamento della rosa con almeno otto-dieci nuovi innesti. Per farlo, servono risorse.