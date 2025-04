Gamberorosso.it - "Dazi sul Parmigiano Reggiano? Ci rimettono gli americani". Parla il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli

«Ci rimboccheremo le maniche per sostenere la domanda in quello che è il nostro primo mercato estero e che rappresenta oggi il 22,5% della quota export totale». IlReggiaa così l'introduzione deidel 20 per cento per moltissimi prodotti dell'Unione europea, annunciata stanotte dalUsa, Donald Trump. Una nota asciutta ma decisa mette in guardia dai rischi che corrono gli stessi statunitensi: «Imporresu un prodotto come il nostro aumenta solo il prezzo per i consumatori, senza proteggere realmente i produttori locali».Isulpassano quindi dal 15 per cento attuale al 35 per cento, un aumento che non esclude contraccolpi, tenendo conto che per il prodotto gli Stati Uniti sono il primo mercato estero e che rappresenta oggi il 22,5% della quota export totale.