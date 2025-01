Sci alpino gigante femminile Kranjska Gora 2025 | assolo di Sara Hector quinta una splendida Sofia Goggia

Leggi su Sportface.it

dinello slalomdi. Nel quarto appuntamento stagionale tra le porte larghe, valido per la Coppa del Mondo 2024/25 di sci, la svedese ha dominato entrambe le manche, rifilando distacchi abissali a tutte le rivali. Settima vittoria in carriera per la classe ’92 di Sandviken, che sul ghiaccio della Podkoren aveva già vinto sempre innel 2022. Secondo posto e secondo podio in carriera per l’italo albanese Lara Colturi: la classe 2006 figlia di Daniela Ceccarelli ha chiuso a 1.42 da, confermando il piazzamento della prima manche. Completa il podio sul terzo gradino la neozelandese Alice Robinson, staccata di 1.52 dalla vincitrice.Per l’Italia c’è uno splendido quinto posto di, al rientro indopo oltre un anno. La bergamasca ha messo in pista una grande seconda manche spingendo a tutta, cosa che le ha permesso di recuperare dalla 12esima piazza.